سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس 2019/11/28

يشهد سعر الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي اليوم الخميس 2019/11/28 حالة من عدم الاستقرار خاصة بين المدن الرئيسية في تركيا.

ووفقًا لوسائل الاعلام التركية فإن سعر الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس كما هو يوم أمس الأربعاء إلا أن السعر يرتفع قليلاً في إسطنبول عن انقرة.

ونشرت وكالة الاناضول التركية أسعار العملات وجاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي 5,7760 شراء - 5,7770 بيع

اليورو الأوروبي 6,3650 شراء - 6,3660 بيع

الجنيه الإسترليني 7,4580 شراء - 7,4970 بيع

أما مدينة أنقرة جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي 5,7400 شراء - 5,8000 بيع

اليورو الأوروبي 6,3100 شراء - 6,3800 بيع

الجنيه الإسترليني7,3820 شراء - 7,5290 بيع