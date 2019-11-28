من الذي ضغط على السلطة وحماس لإجراء الانتخابات ؟

أكد مصدر فلسطيني مسؤول اليوم الخميس 28/11/2019، ان ضغطاً دولياً مورس على السلطة الفلسطينية وحركة حماس لاتخاذ قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية .

وبين المصدر وفقا لـ"عربي 21" ان أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ،أرسلت رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس وحثته على ضرورة إجراء الانتخابات بالتوافق مع كافة الأطر ، لملء الفراغ الدستوري بعد قرار عباس حل المجلس التشريعي".

الاتحاد الأوروبي طلب رسميا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية ، في حين لعبت دولة عربية دور الوسيط بين الاتحاد الأوروبي وحركة حماس ، للضغط على الأخيرة لتقديم تنازلات؛ لتسهيل إجراء الانتخابات".

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر تسلم الثلاثاء الماضي رد حركة حماس المكتوب بالموافقة على المشاركة بالانتخابات .