ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

من الذي ضغط على السلطة وحماس لإجراء الانتخابات ؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:59 - 28 نوفمبر 2019
حنا ناصر وهنية حنا ناصر وهنية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد مصدر فلسطيني مسؤول اليوم الخميس 28/11/2019، ان ضغطاً دولياً مورس على السلطة الفلسطينية وحركة حماس لاتخاذ قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية .

وبين المصدر وفقا لـ"عربي 21" ان أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ،أرسلت رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس وحثته على ضرورة إجراء الانتخابات بالتوافق مع كافة الأطر ، لملء الفراغ الدستوري بعد قرار عباس حل المجلس التشريعي".

الاتحاد الأوروبي طلب رسميا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية ، في حين لعبت دولة عربية دور الوسيط بين الاتحاد الأوروبي وحركة حماس ، للضغط على الأخيرة لتقديم تنازلات؛ لتسهيل إجراء الانتخابات".

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر تسلم الثلاثاء الماضي رد حركة حماس المكتوب بالموافقة على المشاركة بالانتخابات .

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات