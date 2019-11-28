سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 26/11/2019

شهد سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 28/11/2019 هبوطًا وارتفاعًا بسبب عدم استقرار صرف العملة مقابل العملات الأجنبية.

ويرجع عدم استقرار الليرة السورية لندرة العملة الأمريكية في سوريا وبالتالي ارتفاع السعر الداخلي بالسوق السوداء.

وتتأثر أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية نتيجة حالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

سعر الليرة مقابل الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 435 ليرة سورية للشراء، ووصل سعر البيع إلى 438 ليرة سورية.

بينما سجل سعر الدولار في دمشق أمس 762 ليرة سورية للشراء و759 للبيع.

وفي حلب ارتفاع إلى 761 ليرة سورية للشراء وللبيع 757 .

وقد انخفض سعر الدولار في سوريا اليوم مقارنة بالأمس.