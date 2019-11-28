أسماء بعض المشاركين ..لقاء تطبيعي "سري" في لندن من 15 دولة عربية

شارك 30 شخصا من 15 دولة عربية في لقاء تطبيعي سري واسع النطاق عقد في لندن، بهدف تأسيس “مجلس للتكامل الإقليمي” مع "إسرائيل"، بغرض تحقيق مزيد من التقدم في مجال تطبيع العلاقات العربية مع الاحتلال .

وقال موقع مؤيد للحركة الصهيونية أن المطبعين اجتمعوا في فندق مجهول في لندن، للحديث حول العلاقات مع "إسرائيل"، وضرورة تجديدها، ، وإدانة حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

وساهم هؤلاء في تشكيل ما أطلقوا عليه “مجلس التكامل الإقليمي”، بهدف ما يسمى بتحقيق السلام والحب والصداقة” مع "إسرائيل".

وكشف الموقع ان من جنسيات المجتمعين الجزائر واليمن”، وبحسب الموقع، لم يحضر أي إسرائيلي الاجتماع، نظرا لمخاوف من ملاحقة المشاركين العرب “وقمعهم” بتهمة التطبيع مع "إسرائيل".

ووجه مركز اتصالات السلام” ومقره الولايات المتحدة الدعوى للمشاركين “، الذي يديره دينيس روس، الذي عمل على الترويج لإسرائيل في الشرق الأوسط خلال إدارتي جورج بوش الأب وبيل كلينتون.

وعرف من بين المشاركين في المؤتمر، الذي انعقد لمدة يومين، الجزائرية المثيرة للجدل بأوساط الجزائريين في فرنسا سعيدة غريبي. كما عرف منهم حسن شلغومي، الذي يحظى بحماية دائمة من الشرطة الفرنسية وهو يعرف نفسه كشيخ تونسي مسلم يقيم في باريس، وسافر إلى إسرائيل أكثر من مرة وتجول في مستوطناتها، داعيا للتطبيع.

وعرف من بين المشاركين، محمد أنور السادات، ابن أخ الرئيس المصري السابق الذي يحمل نفس الاسم، ووزير الصحة الكويتي السابق سامي عبد اللطيف النصف، والمحامية المصرية المقيمة في لندن إجلال غيتا، ورسامة الكاريكاتير السعودية وداد البكر، والباحثة العراقية في مرحلة الدكتوراة في ألمانيا سناء وجد علي، والفلسطيني محمد دجاني داودي الذي يعمل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والسوداني إبراهيم سيد أحمد.