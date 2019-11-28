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حالة طقس فلسطين اليوم الخميس 28/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:27 - 28 نوفمبر 2019
طقس فلسطين طقس فلسطين
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توقع طقس فلسطين أن درجات الحرارة لن تتخير وستكون حالة الطقس اليوم الخميس 28/11/2019 خريفيًا وغائمة جزئيًا وباردة خاصة في الجبال.

ويرى موقع الطقس، أن الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من الأمطار خصوصاً في السواحل وشمال البلاد.
وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً في مختلف المناطق في ساعات الليل يكون، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس يوم الجمعة

وعن توقعت طقس فلسطين يوم غدًا الجمعة فإن درجات الحرارة قد ترتفع بشكل طفيف، أما حالة الطقس فهي مستقرة وباردة نسبيًا في الجبال.

وعن ساعات ليل يوم الجمعة قال الموقع: "سيكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.


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يوم السبت

وعن يوم السبت توقعت الموقع بأن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقراً ومعتدلاً نهاراً ومائلاً للبرودة قليلاً في قمم الجبال.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة المتوقعة

الناصرة 18  

طبريا  20   

بيت لحم 16 

بئر السبع 19

رفح 20     

غزة 20     

الخليل 15   

حيفا 19     

يافا 20      

اريحا 26    

نابلس 17   

القدس 16   

رام الله 15   

صفد 15    

طوباس 18  

جنين 19    

طولكرم 20  

سلفيت 17   

قلقيلية 19

 

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