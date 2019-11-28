فجراً : الاحتلال يهدم أربعة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

هدمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 28/11/2019 ، أربعة منازل في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت، الليلة الماضية، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ، معززة بعدد من الاليات الثقيلة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل كلا من: يوسف سعيد عطية زهور، وقاسم عارف عصافرة، احمد عارف عصافرة، ونصير عصافرة، والمعتقلين لديها، والذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية قتل لجندي "اسرائيلي" قرب المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، في شهر اب الماضي.

قوات الاحتلال اصدرت في شهر ايلول الماضي امرا عسكرياً بهدم المنازل الاربعة.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في محيط منزل الاسير يوسف زهور، وأطلق الاحتلال "الاسرائيلي" النار وقنابل الغاز والصوت صوت المواطنين ولم يبلغ عن اصابات.







