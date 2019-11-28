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التعادل يحسم مباراة ليفربول ونابولي في دوري ابطال اوروبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:17 - 28 نوفمبر 2019
ليفربول و نابولي ليفربول و نابولي
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تعادل نادي ليفربول الانجليزي مع ضيفه نابولي الايطالي بهدف لكل منهما مساء اليوم الاربعاء في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الانفيلد ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل دريس ميرتينز هدف التقدم لنابولي في الدقيقة 21، فيما أحرز ديان لوفرين هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 65.

وبذلك يرفع نادي ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطة عن نابولي، لكن تأهله إلى الدور ثمن النهائي تأجل للجولة الأخير، بعد فوز ريد بول سالزبورج (7 نقاط) على جنك 4-1.

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