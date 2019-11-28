تشيلسي و فالنسيا يتعادلان بهدفين لكل منهما

تعادل فريقا تشيلسي الانجليزي وفالنسيا الاسباني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية تشيلسي ماتيو كوفاسيتش (41) وكريستيان بوليسيتش (53)، بينما أحرز هدفي فالنسيا كارلوس سولير (40) ودانييل واس (82).

وبهذا التعادل الذي انتزعه فريق فالنسيا رفع رصيده من النقاط الى ثمانية، في صدارة المجموعة الثامنة، وهو نفس رصيد تشيلسي في المركز الثاني مؤقتًا، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة أياكس أمستردام وليل، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

دخل تشيلسي أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الثانية أرسل جيمس عرضية لويليان، الذي سدد أعلى العارضة.