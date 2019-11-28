برشلونة يفوز على بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف

حقق نادي برشلونة الأسباني انتصاراً ساحقاً على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب الكامب نو، معقل برشلونة.

وانتهى الشوط الأول بهدفين لصفر لنادي برشلونة، سجلهما المهاجم لويس سوريز بعد ان صنع له الهدف ليونيل ميسي، وسجل الهدف الثاني ليونيل ميسي بصناعة لويس سواريز، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب هدفه الاول مع برشلونة في بطولة ابطال اوروبا، انطوان جريزمان بصناعة من ليونيل ميسي. فيما سجل هدف بروسيا دورتموند الوحيد جادون سانشو في الدقيقة 77.

وبذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 7 في المركز الثالث.