مقتل 15 مواطنًا جراء انفجار لغم ارضي في افغانستان

قتل 15مواطنًا وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم ارضي بولاية قندور شمال أفغانستان.

وذكرت وسائل إعلامية أفغانية، بأن 15 مواطنًا مدنيًا قتلوا بينهم 8 أطفال و6 نسوة، جراء انفجار لغم وقع على طريق رئيس في ولاية قندور.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن اغلب القتلى هم من عائلات كانت في طريقها لحضور حفل زفاف قبل وقوع الانفجار على الطريق.

وأوضح انه تم نقل الجرحى إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد الولاية قتالاً عنيفًا بين القوات الأمنية الأفغانية وحركة طالبان في الأشهر القليلة الماضية.