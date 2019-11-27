انتحار طفلة بسبب الهاتف المحمول

عثرت عائلة روسية في العاصمة موسكو، اليوم الأربعاء، على جثة طفلتهما ملقاة على الأرض جثة هامدة بعد تهديد والدها بالانتحار.

وأوضح والد الطفلة التي تبلغ من العمر ثمانية أعوام في تصريحات إعلامية لـوكالة "روسيا اليوم"، ان ابنته هدد عائلتها بالانتحار بعد نزعه منها هاتفها الذكي يوم أمس.

وأفاد الوالد أنه سحب الهاتف ليتأكد من المواقع التي تتصفح بها الطفلة كالعادة، لكنه تفاجأ من محادثة كانت تجريها مع شخص آخر.

وذكر أنه انصدم من المحادثة رجل كان يرسل صور إباحية لطفلته ويغريها بفعل الشيء، ما أثار استغراب العائلة من المراسلات غير المتوقعة مع ابنتهما رغم صغر سنها.

وهددت الطفلة شقيقتها بأنها ستفعل جلل لا يمكن إصلاحه، إلا ان العائلة الروسية لم تتدارك حجم صدمة الانتحار، وعثروا على جثتها الهامدة داخل الغرفة، وفقًا لما أفادت به الوكالة.