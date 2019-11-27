صدام حسين يثير أزمة في الأردن !

بدأت الأردن اليوم بمحاكمة مشجعين هتفوا باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، خلال مباراة جمعت بين منتخبي الأردن والكويت في العاشر من أكتوبر الماضي.

واعتبر الاتحاد الأردني لكرة القدم الهتافات المنادية باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أثناء المباراة مع الكويت مسيئة للعلاقات الأردنية الكويتية، وهو ما تعهدت به الدولة على محاكمة مطلقي الهتافات عقب احتجاج السفير الكويتي عليها.

ووجه رئيس المحكمة الأردنية، القاضي العسكري علي المبيضين، إلى أربعة مواطنين تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى وتعريض الأردنيين لأعمال ثأرية". وقرر رفع جلسة ليوم الأحد المقبل "لسماع شهود إثبات النيابة العامة".

يشار إلى أن المباراة التي جمعت المنتخبين الأردني والكويتي في الـ 10 من شهر أكتوبر الماضي، جاءت ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أطلق خلالها المشجعون الأردنيون هتافات باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.