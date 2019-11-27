وزارة الصحة تتلف اجبان فاسدة في شمال قطاع غزة

اتلفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، كميات من الاجبان المستوردة منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشية لها على عدد من المحالات التجارية في شمال قطاع غزة.

وأوضح رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة م. زكي مدوخ، ان فرق التفتيش اتلفت كمية من الاجبان الفاسدة، بسبب ظروف التخزين غير السليم من قبل أصحاب المحلات التجارية.

وأكد م. مدوخ، ان فرق التفتيش نفذت جولة شمال القطاع، للتحقق من مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالمعايير الصحية وجودة المواد الغذائية المعروضة للجمهور.

وأشار مدوخ، إلى أنّ الجولات التفتيشية مستمرة على منافذ بيع الاطعمة والمواد الغذائية التي تعكف على ضبط الاسواق وتعزيز مؤشرات السلامة الصحية على المنتجات التي تقدم للمواطنين.