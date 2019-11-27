أسعار ومواصفات جهاز شاومي نوت 8 في السعودية

تواصل شركة شاومي ( (Xiaom الصينية، بإطلالتها المميزة في إنتاج الهواتف الذكية، وهذه المرة شاومي نوت 8 (Xiaomi Note 8)، وفي هذا التعرف سنعرف على سعر ومواصفات الجهاز الجديد.

وتتميز هواتف شاومي بأنها رخيصة الثمن في الأسواق العالمية مقارنة مع الهواتف الأخرى، فضلاً عن مواصفاته التقنية العالية، ما يجعلها في السلم العالمي من الناحية افضلية الاستعمال.

مميزات ومواصفات جهاز Xiaomi Note 8 :

هاتف Xiaomi Note 8 يتمتع بالعديد من المواصفات والمميزات التي دفعته للأمام امام الهواتف الذكية الأخرى مثل هواتف سامسونغ وآبل وغيره، على النحو التالي:

يدعم جهاز شاومي نوت 8، راديو الـ FM، كما انه يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

ويدعم تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، وتقنية الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 و 120 إطار في الثانية، ويدعم تقنية الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية .

وفيما يتعلق بكاميرات هاتف الشاومي نوت 8، فتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 ا ما الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 و الثانية بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل للعزل بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة F/2.4 مع فلاش خلفي من نوع ليد

ومن المميزات الأخرى انه يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني، والثالث، والرابع، وبالنسبة لشاشة الهاتف فأبعاده 3×75.3×8.4 ملم مع وزن 190 جرام، وتاتي الشاشة بشكل النوتش.

ويحتفظ الشاومي بمنفذ سماعات الأذن الـ 3.5 ملم، مع بطارية تأتي بسعة 4000 ملي أمبير .

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة شاومي الـ MIUI 10 .

ويحتوي على معالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 665 مع معالج رسومي آخر من نوع . Adreno 610

ويعمل بمنفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG لتشغيل أي Usb Driver على هاتفك.

إصدارات هاتف Xiaomi Note 8 للذاكرة الصلبة والعشوائية :

وتصدر شركة شاومي هواتفها من نوت 8 إصدارات من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :

– الإصدار الأول يتكون من ذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يتكون بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يتكون بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت .





أسعار هواتف الشوامي نوت 8 في السعودية :

نوع الجهاز Xiaomi redmi note 8 pro : 1299 ريال سعودي.

نوع الجهاز xiaomi redmi note 8: 84 ريال سعودي.

سعر هاتف شاومي نوت 8 في مصر :



سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 8 :

للنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 2499 جنية .

وللنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2999 جنية .

وللنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3333 جنية .