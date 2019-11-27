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إضراب مفتوح يعم محطات الوقود في لبنان الخميس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:35 - 27 نوفمبر 2019
محطات وقود لبنان محطات وقود لبنان
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من المقرر أن يبدأ صباح غدٍ الخميس الاضراب المفتوح عن العمل في محطات الوقود في لبنان بقرار من نقابة أصحاب محطات الوقود.

وجاء في بيان للنقابة نشرته وسائل الإعلام اللبنانية، :" إن قرار الإضراب المفتوح اتخذ "بالنظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع"، نتيجة الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار في السوق السوداء، التي تعتمد عليها لاستيراد الوقود.

وأوضحت النقابة أنها تريثت قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى. مشيرة إلى أنها انتظرت موعد لها مع الرئيس الميشال عون لكنه لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم، كما لم ينفذ أي من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحنا".

يشار إلى أن الاضراب سيعمل على شل حركة المركبات في لبنان، لعدم قدرتهم على تعبئة سياراتهم بالوقود.

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