صحيفة تكشف: انخفاض المشتريات والتسوق في "إسرائيل" خلال معركة "صيحة الفجر"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، ان نسبة مشتريات المستوطنين خلال معركة "صيحة الفجر" الذي خاضتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، انخفضت بشكل كبير في جميع الأسواق "الإسرائيلية".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنّ المشتريات والتسوق عبر بطاقات الائتمان انخفضت بنسبة 36%"، مضيفةً ان المشتريات انخفضت في كاملة مدن الاحتلال خاصةً مستوطنة سديروت في "غلاف غزة".

وكانت سرايا القدس، قد قصفت العمق الاسرائيلي وغلاف غزة على مدار يومين بالصواريخ رداً على جريمة جيش الاحتلال، بحق قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا والتي أدت إلى استشهاده وزوجته.