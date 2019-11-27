اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للاستعداد للإشراف والرقابة على الانتخابات

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، :" لدى قيادة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس إرادة سياسية ثابتة لإجراء الانتخابات العامة والتغلب على أي تحديات يفرضها أي طرف، على اعتبار أن الانتخابات هي المخرج والبوابة لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا الفلسطيني.

ودعا اشتية دول الاتحاد الأوروبي ، للاستعداد للمساهمة في الرقابة والإشراف على الانتخابات القادمة، مشيراً إلى التجارب المشرفة في العملية الانتخابية لشعبنا في عام 2005-2006، سواء التشريعية أو الرئاسية، إضافة لانتخابات المجالس المحلية ومجالس الطلبة والغرف التجارية التي لم تتوقف في الضفة الغربية طوال السنوات الماضية.

وحث رئيس الوزراء، الاتحاد الأوروبي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية بسفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله.