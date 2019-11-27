احتجاجات العراق .. قتيلان وعشرات الجرحى برصاص الأمن في بغداد

قُتل مواطنان عراقيان اليوم الأربعاء، وأصيب عشرات الجرحى بجروح مختلفة، برصاص قوات الامن العراقية في العاصمة بغداد.

وقالت مصادر إعلامية عراقية، إنّ متظاهرين قتلا برصاص الحي جراء قمع القوات الأمنية المتظاهرين بالقوة عند جسر الاحرار"، مضيفًا ان ما يزيد عن 25 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر الإعلامية، إلى أنه تم نقل القتلى والمصابين بواسطة سيارات مدينة وتكاتيك صغيرة الحجم إلى المشافي.

وتجمع مئات المتظاهرين العراقيين في ساحة الحافظ القاضي قرب جسر الاحرار، للمطالبة في إسقاط الطبقة السياسة الفاسدة وإجراءات إصلاحات تحسن الأوضاع الاقتصادية والتنموية.

وقمعت عناصر الامن العراقية المسيرة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والخانق، ما اسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، تضاف إلى عشرات القتلى منُذ بدء الحراك الشعبي في أكتوبر الماضي.