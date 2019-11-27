ترامب يكشف عن نواياه تجاه عصابات المخدرات المكسيكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نواياه الجديدة الذي يخطط لها في المستقبل القريب، بشأن مصير عصابات تجار المخدرات في المكسيك.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية، "إنّه درس إدراج عصابات المخدرات المكسيكية على قوائم الجماعات الإرهابية، الملزم ملاحقتها قانونيًا وإحباط مخططاتها".

أضاف، أنّه خلال 90 يومًا الماضية درس عملية إدراجهم ضمن الجماعات الإرهابية وان الحكومة الآن في خضم العملية، مؤكدًا ان ضم العصابات ليس سهلاً.

وعقب تصريح ترامب، طلبت وزارة الخارجية المكسيكية من المسؤولين الأمريكيين استيضاح المعنى وفهم سياق التصريحات المختصة بشان عصابات المخدرات المكسيكية.

ورفضت المكسيك تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، وأكدت على عدم السماح بأي عمل ينتهك سيادتها.