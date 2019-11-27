محكمة مصرية تحكم هشام عشماوي بالإعدام شنقًا

قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم الأربعاء بالإعدام شنقًا على المتهم هشام عشماوي بالتورط بأعمال ارهابية ضد الجيش المصري.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في القضية الشهيرة إعلاميا بـ "الفرافرة" في جلسة اليوم، بعد اتهام عشماوي بالمشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم.

إضافة إلى اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية بقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، إلى جانب ضلوعه في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، وتهم أخرى تتعلق بأنشطة إرهابية.

وفي 28 مايو المنصرم تسلمت السلطات المصرية هشام عشماوي من "الجيش الوطني الليبي"، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وكانت القيادة العامة للقوات الليبية، أعلنت إلقاء القبض على المذكور خلال عملية أمنية في مدينة درنة.