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عباس يستلم رد حماس المكتوب على اجراء الانتخابات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:51 - 27 نوفمبر 2019
عباس عباس
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استلم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رد حركة حماس المكتوب بالموافقة للمشاركة بالانتخابات الفلسطينية العامة.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر استلم رد حماس المكتوب يوم أمس الثلاثاء وقام بإرساله إلى الرئيس عباس المتواجد حاليًا في دولة قطر حيث يلتقي الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وقد تضمنت الرسالة الخطية، التي تلقتها اللجنة من حركة حماس يوم أمس، موافقة الحركة على المشاركة بالانتخابات العامة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان ان ما تتناقله بعض وسائل الاعلام حول تسريبات لنص رسالة حركة حماس ليس دقيقاً، ولا يحمل موقف حركة حماس الكامل، الذي تسلمته اللجنة رسميا في الورقة المقدمة اليها، والتي بدورها نقلته الى الرئيس ابو مازن اليوم.

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