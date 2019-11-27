الشرطة في غزة تعلق جميع الحملات الشرطية ومنها المرورية لهذه الاسباب

قررت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء تعليق جميع الحملات ومنها المرورية مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في غزة، وذلك بما لا يتعارض مع القانون، ويُحافظ على حياة المواطنين.

وأعلن مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح في حديث لموقع وزارة الداخلية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لعلاقة الشرطة بالمجتمع.

وأكد صلاح أنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تخدم المواطنين، حيث تم إصدار تعليمات بوقف جميع الحملات ومنها الحملات المرورية.

وقال: "هدفنا في الوقت الحالي تحسين مراكز الخدمة للمواطن، وسرعة الاستجابة لأي نداء من المواطنين، والحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان، والنظام العام"، موضحًا أن الشرطة جزء من المنظومة العدلية بجانب النيابة العامة والقضاء، تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطن، من خلال إنفاذ وتطبيق القانون.

وأكد أن قيادة الشرطة لا تقبل أي إساءة أو تجاوز في استخدام القانون، وقال: "نحن حريصون على مصلحة المواطن بقدر حرصنا على تطبيق القانون، وأي عنصر من الشرطة يخالف تطبيق القانون يُقدم للمساءلة داخل جهاز الشرطة وأمام القضاء بحسب المخالفة التي ارتكبها، سواء كانت انضباطية أو تأديبية أو جرمية".

ولفت إلى أن التعليمات المستدامة للعاملين في جهاز الشرطة بأن جميع الإجراءات القانونية في العمل الشرطي تتم من خلال المنظومة العدلية، بما يحفظ حياة المواطن.

خطة عمل

وأضاف أن الشرطة لديها خطة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع، سيتم العمل على تنفيذها في وقت قريب.

وكشف عن اعتزام الشرطة الفلسطينية تشكيل مجالس مجتمعية لمساندة الشرطة في عملها، ضمن تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية.

ولفت إلى أن المجالس المزمع تشكيلها ستضم شخصياتٍ من مختلف فئات وشرائح شعبنا، من شخصيات اعتبارية، ووجهاء، وكُتاب، وتربويين، وحقوقيين، ومُختصين في مجالات مختلفة.

ضمان الحريات

وأكد مدير عام الشرطة أن القانون كفل جميع الحريات، وأن الشرطة عملت وتعمل على تسهيل إقامة جميع الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والاحتفالات التي تتم داخل قطاع غزة، مؤكداً أنهم يعملون على تطبيق شعار "الشرطة في خدمة الشعب، والشعب والشرطة في خدمة الوطن"، من خلال التخفيف عن المواطن وفق النظام والقانون.

وقال "صلاح": نحن حريصون على أبنائنا الطلاب في جميع المراحل، ولدينا إجراءات في سبيل ضمان سير العملية التعليمية، حيث يتم تسيير دوريات راكبة وراجلة لمنع تسريب طلاب المدارس، أو تفاقم المشكلات التي تحدث بينهم".

وبخصوص الجامعات، لفت إلى وجود تواصل دائم مع إداراتها، من أجل ضمان الأمن والنظام، مُشيراً إلى أنه كان للشرطة مؤخراً بصمات واضحة في تأمين احتفالات تخريج الطلبة في جامعتي الأزهر وفلسطين، وتوفير الجو المناسب لها.

لا جريمة مجهولة

وحول مستويات وطبيعة الجريمة في غزة أكد اللواء "صلاح" أنه لا توجد أي جريمة قتل مجهولة في قطاع غزة، وأن الشرطة تعمل حالياً على منع الجريمة قبل وقوعها، وفي حال وقعت يتم العمل على سرعة القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة. لافتاً إلى أهمية الوعي لدى الجمهور في محاصرة الجريمة ومنع وقوعها.

**آفة المخدرات

وأكد اللواء صلاح أن المخدرات آفة مجتمعية خطيرة على أبناء شعبنا، وخاصة فئة الشباب، وقال إن شرطة المكافحة تعمل على منع هذه الآفة قبل الوصول إلى قطاع غزة، من خلال التدابير والإجراءات التي تضمن الحفاظ على أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن الشرطة نجحت بشكل كبير في الحد من انتشار المخدرات في قطاع غزة، وأن مروجي المخدرات باتوا يعانون من مشكلات في ترويج هذه السموم داخل المجتمع الفلسطيني.









