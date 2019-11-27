هند القحطاني تتصدر مواقع التواصل وتغضب السعودية

تصدر هشتاغ هند القحطاني محركات البحث على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدًا حيث أثار هند غضب السعوديين بسبب ما نشرته من مقطع مخل للعادات والتقاليد السعودية.

وظهرت هند القحطاني وهي ترقص في غرفتها وتعرض جسدها عبر كاميرا مثبتة، حيث نشرت المقطع عبر صفحتها الشخصية على سناب شات.

هذا المقطع أثار غضب السعوديين الذين عبروا عن استهجانهم لما فعلته هند القحطاني، لكن النشطاء نشروا مقاطع سخرية من هند وكأنها إحدى الحشرات التي تتلوى لعرض مفاتنها.

أحد نشطاء مواقع التواصل قال: هذه انسانه بلا هدف حبت تسوي شو وأرخصت نفسها وضعفت شخصيتها، وما اظهرته كسر خاطري ومهما حاولت ان تلفت الانتباه الا انها تطلع بمنظر مقزز تباً".

فيما غردت إحدى الناشطات تحت وسم #هند_القحطاني بالقول: "اهديك اغنية الله لنا يقول فيها: الله لنا الله لنا كنا لكم ستر وغطا الله لنا".

ويقول أخر: "اللي سوته هالمره أوفر بس بالاخير لها دينها ولنا دينا الصدق الله يهدينا ويهديها، طبعا م احد كامل بالنسبه لي احبها واحب أهتمامها ف عيلها ماشاء الله ، الله يحفظها لهم ويخليهم لها".

هند القحطاني كانت تعمل مدرسة في المملكة العربية السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنشر هند مقاطع فيديو مثيرة بين وقت وأخر وهي ترقص وتثير ضجة واسعة عبر مواقع التواصل، حتى تطورت معها الأمور لتأييد الشواذ والمثلية الجنسية.

وقد تم تصنيف سلوكيات هند القحطاني بـ الغريبة والمرفوضة من قبل المجتمع السعودي المحافظ.