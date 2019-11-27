ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات 2
  3. عرض الخبر

رابط تحديث بيانات المتقاعدين في العراق

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 13:26 - 27 نوفمبر 2019
رابط تحديث بيانات المتقاعدين في العراق رابط تحديث بيانات المتقاعدين في العراق
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

دعت هيئة التقاعد العامة في العراق، المتقاعدين أو ورثتهم إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية، من خلال رابط الكتروني تم تفعيله لهذه الفئة من المجتمع العراقي. للتحديث اضغط هنـــا

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "على كافة المتقاعدين ( داخل العراق او خارجه ) او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال الرابط المرفق".

وأضافت أن التحديث جاء لغرض إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية، حيث تقوم الهيئة بحملة ادامة البيانات استعداداً لإجراءات شهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية العام المقبل 2020 ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي.

واصدر مجلس الوزراء امس قائمة بتثـــبيت 62 وكيلا ومديرا عاما في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة . وكان اسم رئيس الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي بين اسماء المثبتين . 

من جهة أخرى، أعلن مصرف الرافدين امس عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات، وذلك بعد وصول الصكوك الخاصة بهم.

واضاف المصرف العراقي، أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني ،بطاقة الماستر كارد وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم من أي مكان يوجدون فيه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات