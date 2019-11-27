رابط تحديث بيانات المتقاعدين في العراق

دعت هيئة التقاعد العامة في العراق، المتقاعدين أو ورثتهم إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية، من خلال رابط الكتروني تم تفعيله لهذه الفئة من المجتمع العراقي. للتحديث اضغط هنـــا

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "على كافة المتقاعدين ( داخل العراق او خارجه ) او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال الرابط المرفق".

وأضافت أن التحديث جاء لغرض إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية، حيث تقوم الهيئة بحملة ادامة البيانات استعداداً لإجراءات شهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية العام المقبل 2020 ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي.

واصدر مجلس الوزراء امس قائمة بتثـــبيت 62 وكيلا ومديرا عاما في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة . وكان اسم رئيس الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي بين اسماء المثبتين .

من جهة أخرى، أعلن مصرف الرافدين امس عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات، وذلك بعد وصول الصكوك الخاصة بهم.

واضاف المصرف العراقي، أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني ،بطاقة الماستر كارد وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم من أي مكان يوجدون فيه.