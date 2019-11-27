المغرب: نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2019 2020 لجميع الجهات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية في المغرب، اليوم الأربعاء، نتائج مباراة التعليم بالتعاقد للعام الدراسي 2019 - 2020، وكذلك لوائح المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة التعاقد دورة نوفمبر 2019 لجميع الجهات التعليمة المختلفة.

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في سياق آخر، وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة للنقابات لبحث الملفات العالقة في اجتماع مرتقب، الخميس؛ تمهيداً للقاء الحاسم بين ممثلي النقابات والوزير الوصي عن القطاع سعيد أمزازي.

ويأتي ذلك بعد إعلان النقابات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلية في المغرب، دخولها في إضرابات متنوعة مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووُجّهت الدعوة لمسؤولي النقابات التعليمية الخمس، وهي «النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين.

وكذلك تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل».

من جهته، قال عبدالرزاق الإدريسي، الأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، إن الاجتماع يشكل «محطة إعداد بين الوزارة والنقابات للقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية»، الذي أكد أنه تأخر عن موعده، بعدما كان مقررا أن يتم في نهاية الموسم الدراسي الماضي.