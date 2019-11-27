كهرباء القدس تقدم التماسا لمحكمة الاحتلال ضد شركة الكهرباء "الإسرائيلية

أكد مدير كهرباء محافظة القدس هشام العمري، إن الشركة ستتوجه يوم غد الخميس بالتماس إلى العليا "الإسرائيلية" ضد كهرباء "إسرائيل" لوقف أوامر فصل وتقنين التيار الكهربائي التي تواصل الأخيرة تنفيذها بحق المشتركين.

وأوضح العمري، في بيان اليوم الأربعاء، إن الالتماس جاء بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية مع شركة الكهرباء "الإسرائيلية" وكل من له علاقة في قطع التيار الكهربائي من الجانب "الإسرائيلي".

وقال، إن مواصلة كهرباء "إسرائيل" ممارسة سياسة العقاب على المشتركين في كافة مناطق امتياز الشركة من شأنه أن يفضي إلى أوضاع خطيرة، إضافة إلى شل كافة مناحي الحياة الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والمجتمعية

وبيّن العمري، أن هذا الأمر سيزيد من تأزيم الوضع الراهن، وإلحاق أضرار لا تحمد عقباها على الجميع إذا ما استمر انقطاع الكهرباء عن المشتركين