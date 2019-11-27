تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأربعاء 27/11/2019، عدة مواضيع هامة تركزت على قضايا تخص المواطن السعودي والعربي والدولي.

وبرزت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأربعاء 27/11/2019 كما يلي:

عكاظ

القبض على عصابة السطو المسلح في «تبوك»

مجلس الوزراء: تعديل مادتين من نظام المرافعات الشرعية

«الشورى» لـ «التدريب المهني»: ارفعوا كفاءة المدربين وطوروا بيئة العمل

«كاوست» تنقل البحر الأحمر إلى الرياض

بنوك محلية: لا سقف لتمويل مكتتبي أرامكو من المواطنين والمقيمين والخليجيين

«الثنائي الشيعي» يهدد لبنان

«هدف» يدعم 206 حاضنات أطفال في القطاع الخاص

1.5 مليون دولار دعم سعودي لمكافحة الجراد في 4 دول

«المدنية»: برنامج لحديثي التخرج ينتهي بالتوظيف

36 % من مبيعات التجزئة للأفراد تُدفع إلكترونيا

«الزكاة» تؤكد: ضريبة «المشروبات المحلاة» لن تتغير.. والتطبيق في ديسمبر

«العدل» تدعو المتقدمات على وظائفها للمقابلة

الشرق الأوسط

ماليزيا تتوقع نقل «داعش» قاعدة عملياته إلى جنوب شرقي آسيا

محكمة بنغلاديشية تقضي بإعدام 7 مسلحين على خلفية هجوم عام 2016

تحديد هويات 160 «داعشياً» ارتكبوا مذابح بحق الإيزيديين

القوات الأميركية تُدخل رتلاً عسكرياً جديداً إلى سوريا

واشنطن: تلقينا 20 ألف وثيقة ترصد «القمع الإيراني»

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس عن إرسال الإيرانيين 20 ألف تسجيل فيديو وصورة تتضمن...

وزير الداخلية الإيراني: إحراق مئات البنوك والمقار الحكومية في الاحتجاجات

خامنئي اطلع على خطة «الحرس الثوري» للهجوم على السعودية

البرلمان الإيراني يؤكد تأثر أسعار السلع بزيادة البنزين

بوتيجيدج ثانياً في نوايا التصويت الديمقراطي لرئاسة أميركا

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

موسكو أطلعت مفتشين أميركيين على منظومة صواريخ نووية أسرع من الصوت

ترمب يعتزم تصنيف عصابات المخدرات في المكسيك «إرهابية»

مسلح يطلق النار على شخصين في مدرسة بواشنطن قبل أن يقتل نفسه

المدينة

العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين

وزير العدل: نظام القضاء طوى الجانب "الشخصي" وبنى المهنة على أصول مؤسسية

الزكاة والدخل : 50% ضريبة على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر

"شرطة تبوك": القبض على المتهمين بجريمة السطو على محل تموينات بضباء

"إمارة الباحة" تصدر بيانًا بشأن نقص الخدمات الصحية بالمنطقة