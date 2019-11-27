بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس 2019/11/28

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/11/28.

وقالت الداخلية في بيان صحفي ، إن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (11/25).

وأهابت بالمسافرين التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما نوهت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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