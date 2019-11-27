من هو أغنى أغنياء العالم..؟

تصدر الملياردير الفرنسي برنار آرنو، مالك مجموعة LVMH العملاقة للموضة، قائمة أغنى أغنياء العالم؛ بفضل استحواذه على مجموعة Tiffany الأمريكية الشهيرة للمجوهرات، مقابل 16 مليار دولار.

وقالت مجلة "challenges"، إن هذه الصفقة قفزت بقيمة ثروة آرنو إلى 119 مليار دولار، ليزيح مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، الذي اعتلى لتوه على "العرش"، خلفا لجيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون".

وقبل أيام، صنفت وكالة "بلومبيرغ" أثرياء العالم، ووضعت بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت في المرتبة الأولى، بثروة وصلت إلى 110 مليارات دولار، متقدما بفارق مليار عن منافسه جيف بيزوس، الذي وصلت ثروته إلى 109 مليارات دولار، فيما حل آرنو حينها في المرتبة الثالثة بثروة وصلت إلى 103 مليارات دولار.

وقال آرنو، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عقب الاستحواذ على Tiffany: "إنها علامة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا، وأيقونة لأمريكا، ستصبح بذلك فرنسية إلى حد ما"، مؤكدا أن "تيفاني" تملك "إمكانيات كبيرة وتاريخا مهما".

وأضاف الملياردير آرنو، في بيان مشترك مع "تيفاني"، أن مجموعته "تطمح إلى منح البريق لهذه العلامة الرمزية بكل العناية والتصميم اللذين بذلا من أجل كل الدور التي انضمت إلينا عبر التاريخ".