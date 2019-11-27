سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 27/11/2019

يواصل سعر صرف الليرة السورية الانهيار أمام الدولار الامريكي اليوم الاربعاء 27/11/2019 ، حيث بلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء:

-وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في اعلى سعر له775 –في حين سجل ادني سعر للصرف 772

-وسجل سعر اليورو الاوروبي في اعلى سعر له 854- في حين سجل ادنى سعر للصرف 848 .

وأوضح أحد العاملين في سوق الصيرفة أن الأحداث الجارية في لبنان أسهمت بشكل كبير في التدهور السريع الحالي الحاصل في سعر صرف الليرة، حيث لفت إلى أنه ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف مارس/آذار 2011 والعقوبات التي فرضت على الحكومة، شكل لبنان مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة بالنسبة لسوريا، لكن مع الأحداث الأخيرة في لبنان بات الأمر يجري بشكل معاكس.