هل يوجد منخفض وأمطار؟.. راصد جوي يوضّح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة!!

تساؤلات متداولة في صفوف المواطنين حول قدوم منخفض جوي يؤثر على طقس فلسطين، توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد الأيام المقبلة اضطرابات جوية خفيفة تبدأ بالتأثير على البلاد نهاية هذا الأسبوع.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة منخفضًا جويًا باردًا وجافاً خلال الأيام الماضية دون تساقط للأمطار في شتى أنحاء البلاد.

"طقس فلسطين يوضّح"

مدير موقع "طقس فلسطين" أيمن المصري، نفى قدوم أي منخفض جوي إلى الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوعين المقبلين، متوقعًا أن تشهد الأجواء مزيدًا من الاستقرار والدفء في الطقس.

وأشار المصري في تصريح خاص "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى جبهة هوائية باردة اليوم الأربعاء، مبينًا أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف، فيما تكون الأمطار خفيفة وتتركز شمال البلاد، خاصة في الجليل وصولا إلى بعض المناطق الجبلية.

"أمطار محلية"

وأوضح أن الأمطار ستقتصر على المناطق الشمالية من البلاد، والمناطق الشمالية الغربية، مؤكدًا أنها ستكون ذات طابع محلي، مضيفًا في الوقت ذاته أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء وغدًا ستكون أعلى من معدلاتها السنوية بحدود درجتين، بعد ان كانت 7- 8 درجات فوق المعدل السنوي.

وتوقع المصري، أن تشهد نهاية الأسبوع الجاري استقرار للأجواء خاصة الجمعة المقبلة وبداية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

"اضطرابات جوية"

وقال، إن البلاد ستشهد يوم الأحد المقبل اضطرابات جوية جديدة في ساعات المساء، واصفًا إياه بـ "المنخفض الضحل" أو حالة عدم الاستقرار، مؤكدًا أنه لا توجد أي منخفضات حادة في الأفق.

وأضاف: "اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول تتحسن المنظومة الجوية، والأجواء ستكون مستقرة حتى الأسبوع من الشهر القادم.

وفي تفاصيل الأحوال الجوية، توقع "طقس فلسطين"، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، إذ يكون الطقس غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال، فيما تكون فرصة هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق ضعيفة، أما الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحياناً.

أما غدًا الخميس، يكون الطقس خريفياً غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في السواحل وشمال الأراضي الفلسطينية.

وفي ساعات ليل الخميس، يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية،

وتوقع "طقس فلسطين"، أن يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة، ويكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال، مبينًا أن ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق.

أما السبت المقبل، يكون الطقس مستقراً ومعتدلاً نهاراً ومائلاً للبرودة قليلاً في قمم الجبال يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع تواجد لبعض السحب المرتفعة في السماء.

ولفت الموقع، أن طقس فلسطين سيكون بارداً نسبياً في ساعات الليل في معظم أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.