ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 27 من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير أمين أحمد جميل شقيرات (43 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة مرتين بالإضافة إلى ثلاثة أعوام، ومعتقل منذ عام 2004، بتهمة قتل اثنين من جنود الاحتلال الحراس على الجدار الذي يفصل بين منطقتي السواحرة وجبل المكبر، وقضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أسامة محمد ادريس عبد المعطي اسعيد (42 عامًا) من مدينة الخليل، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمود محمد محمود عمرو (43 عامًا) من بلدة دورا في الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.