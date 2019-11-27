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الشيخ :رد عباس بشأن تحديد موعد الانتخابات سيكون وفقا لردود حركة حماس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:33 - 27 نوفمبر 2019
حسين الشيخ حسين الشيخ
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اكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأربعاء 27/11/2019، ان الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ضوء مضمون ردود حركة حماس.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر "بعد عودة الرئيس عباس من زيارته لدولة قطر سيتسلم من الدكتور حنا ناصر رد حركة حماس على موضوع الانتخابات، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية ثم يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية".

من جهته قال هشام كحيل المدير التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية إن لجنة الانتخابات تنتظر عودة الرئيس عباس إلى أرض الوطن من أجل تقديم كتاب موافقة حركة حماس له ، موضحاً ان كافة الفصائل سلمت موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات، بعد تسلم ورقة الموافقة من حركة حماس على رؤية الرئيس محمود عباس وقبولها المشاركة بالانتخابات.

 

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