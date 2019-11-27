مهجة القدس: الأسير أمين شقيرات يدخل عام جديد في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أمين أحمد جميل شقيرات (44 عاماً)، من بلدة السواحرة قضاء مدينة القدس المحتلة، أنهى خمسة عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/11/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن مؤبدين بالإضافة إلى 3 سنوات؛ بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني أدت لمقتل صهيونيان، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير أمين شقيرات ولد بتاريخ 20/03/1975م، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع حالياً في سجن رامون الصهيوني.