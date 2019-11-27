دراسة تدحض مقولة "النساء لا يُجدن الحساب مثل الرجال"

قالت دراسة حديثة أجراها علماء "كارنيج ميلون"، إنه لا فرق بين أدمغة الرجال والنساء في المهارات الرياضية، ما ينهي الجدل القائم الذي يقول إن النساء لا يُجدن الحساب مثل الرجال.

وتمت الدراسة بمشاركة 104 أشخاص "29 ذكور و55 إناث" بين أعمار 3-10 سنوات أثناء مشاهدتهم لفيديو عن أساسيات الرياضيات، وبشكل غير مفاجئ لم يلاحظوا أي اختلاف بليغ بين أدمغة الجنسين خلال الدراسة.

بدورها، قالت عالمة الأعصاب "جيسيكا كانتلون": "لا يتفق العلم مع المعتقدات الشائعة، لاحظنا عدم وجود اختلاف بين عمل أدمغة الجنسين".

وأضافت: "نأمل أن نعيد النظر في النتائج المتوقعة من الأطفال في الرياضيات".

في السياق، ​أوضحت عالمة النفس "أليسا كريسي"، أن الأطفال استخدموا كامل الدماغ بطريقة متشابهة، وليس فقط المناطق المسؤولة عن الرياضيات.

وأشارت إلى أن هذا تذكير مهم أن البشر متشابهون أكثر من كونهم مختلفين.

​وتخطط كانتلون اختبار الأطفال أنفسهم على مدى سنوات، باستخدام مهارات أخرى تعقيدًا في الرياضيات، مثل: الهندسة الفراغية والمهام المتعلقة بالذاكرة.