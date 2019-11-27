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الضفة: إصابات خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس واعتقالات واقتحامات بمدن متفرقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:34 - 27 نوفمبر 2019
مواجهات عقب اقتحام قبر يوسف مواجهات عقب اقتحام قبر يوسف
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أُصيب أكثر من 10 مواطنين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم الأربعاء 27/11/2019، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومئات المستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس، فيما اعتقل عدد من الشبان خلال حملة دهم واعتقال في مدن الضفة المحتلة.

وقد اقتحم مئات المستوطنين ورافقتهم قوات الاحتلال لقبر يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فاندلعت مواجهات مع الشبان، أطلقت فيها قوات الاحتلال الرصاص والغاز تجاههم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف" تمهيدا لاقتحام المستوطنين، وفق مصادر محلية.

وفي مدن الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جعفر عطاونة والشاب قاسم يوسف عطاونة من منزليهما في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

كما جرى اعتقال والد الأسير محمد عبدالباسط الحروب من منزله في قرية دير سامت غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

وداهمت قوة للاحتلال منزل الأسير المُحرر محمد ناجي صبحة وتعيث بداخله خرابًا في منطقة الجبل الجنوبي داخل بلدة عنبتا شرق طولكرم.

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