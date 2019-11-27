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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 27/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:23 - 27 نوفمبر 2019
حالة الطرق في قطاع غزة اليوم حالة الطرق في قطاع غزة اليوم
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 27/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت الإدارة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجلت مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

 

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