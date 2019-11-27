طقس فلسطين اليوم الأربعاء 27/11/2019

توقع "طقس فلسطين"، أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، فيما يكون الطقس غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحياناً.

أما الخميس، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفياً غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً في السواحل وشمال البلاد.

وفي ساعات لليل الخميس، يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية،

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال،

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقراً ومعتدلاً نهاراً ومائلاً للبرودة قليلاً في قمم الجبال مع تواجد لبعض السحب المرتفعة في السماء.

ويكون الطقس بارداً نسبياً في ساعات الليل في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.