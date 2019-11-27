"معاريف": تحطم طائرة عسكرية "إسرائيلية" واشتعال النيران فيها

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرة عسكرية "إسرائيلية" اضطراريا جراء اشتعال النيران فيها.

وقالت الصحيفة العبرية، إن طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع "يسعور"، أو مروحية عسكرية هبطت اضطراريا في بالقرب من مستوطنة روحما بمنطقة النقب بعد اشتعال النيران فيها.

وأضافت، أن المروحية العسكرية التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عقود ماضية، وهي من نوع (CH-53) اشتعلت فيها النيران، ليضطر قائدها إلى الهبوط إضطراريا في مستوطنة بقلب صحراء النقب، في جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات تذكر.

وأوضحت أن رجال الشرطة "الإسرائيلية" التفوا حول الطائرة فور هبوطها، في محاولة لإنقاذ ركابها، وذلك بعد إبلاغ قائدها بوجود عطل فني في الطائرة، ومحاولته الهبوط اضطراريا.