نتنياهو ردًا على إطلاق الصواريخ: سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، ‫"إذا اعتقد أي شخص في غزة أن بإمكانه رفع رأسه بعد عملية "الحزام الأسود"، يرتكب خطأً جسيماً. وفق ما نقلته القناة الـ 7 العبرية.

وأضاف: سنرد بحزم على أي هجوم ضدنا ونواصل الحفاظ على أمن إسرائيل على جميع الجبهات ".

جاء ذلك في أعقاب دوي صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ من القطاع تجاه الأراضي المحتلة.

وزعم الاعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، دوي صفارات الانذار في سديروت ومحيط الغلاف عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال موقع جيش الاحتلال 0404 العبري، إن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه الغلاف، مشيرًا إلى أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين في سماء سديروت.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت، والحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

وأشارت إذاعة الجيش، الى أن امرأة "إسرائيلية" أصيبت بجروح طفيفة، بعد سقوطها وهي تحاول الوصول الى الملاجئ، خلال سماع صفارات الإنذار في سديروت.

وأوضحت، أن إطلاق الصواريخ من غزة تزامن مع بدء حفل غنائي وبمشاركة مئات المستوطنين بسديروت.