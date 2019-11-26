بث مباشر .. الوضع في غزة الان

تزامنًا مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ودوي صافرات الانذار في غلاف غزة، وفق مزاعم جيش الاحتلال، ننشر لكم في وكالة فلسطين اليوم رابط بث مباشر عن الوضع في غزة الأن لـ متابعة كافة الأخبار العاجلة.

وكان الاعلام العبري زعم، مساء اليوم الثلاثاء، دوي صفارات الانذار في سديروت وغلاف غزة عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال موقع جيش الاحتلال 0404 العبري، إن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه الغلاف، مشيرًا إلى أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين في سماء سديروت.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت، والحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

ولمتابعة الوضع في غزة الان يمكنكم الضغط على رابط بث مباشر وهذا الرابط يهتم فقط لمتابعة الوضع في غزة في توّعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأشارت إذاعة الجيش، الى أن امرأة "إسرائيلية" أصيبت بجروح طفيفة، بعد سقوطها وهي تحاول الوصول الى الملاجئ، خلال سماع صفارات الإنذار في سديروت.

وأوضحت، أن إطلاق الصواريخ من غزة تزامن مع بدء حفل غنائي وبمشاركة مئات المستوطنين بسديروت.

ويمكنكم الان الضغط على رابط بث مباشر لمتابعة الوضع في غزة في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وتوعّد جيش الاحتلال بالرد العنيف على إطلاق الصواريخ

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