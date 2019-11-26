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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا على حاجز بيت حانون "إيرز"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:06 - 26 نوفمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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اعتقلت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، فلسطينيًا من سكان خان يونس جنوب القطاع، أثناء توجهه للعلاج في الداخل المحتل عبر حاجز بيت حانون.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقل الاحتلال المواطن موسى أبو طه من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، لدى توجهه إلى حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، لإجراء مقابلة أمنية.

وأشارت المصادر إلى ابو طه، توجّه الى حاجز بيت حانون لإجراء مقابلة أمنية بهدف مرافقة مريض للعلاج، وذلك عقب حصوله على تنسيق من قسم الصحة في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية للعلاج.

ويرتفع عدد الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم عن الحاجز منذ مطلع العام الجاري إلى 11 مواطنا، بينهم (٨) تجار جرى اعتقالهم على حاجز بيت حانون.

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