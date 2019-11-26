الجامعة العربية تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم القتل البطيء

استنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الجريمة "الإسرائيلية" التي اقترفها بحق الأسير الفلسطيني سامي ابو دياك داخل سجون الاحتلال التي أدت إلى وفاته جراء الإهمال الطبي، داعية المجتمع الدولي إلى حماية الأسرى الفلسطينيين.

وقال أمين عام مساعد الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريحات للصحافيين، إن أبو دياك كان يعاني من استفحال إصابته بالسرطان، مبينًا أن الاحتلال أصر على أن يبقيه مكبلاً بأغلال الأسر في زنزانته المظلمة.

وأضاف أن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس هذا العام، متهماً سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم القتل البطيء المتعمد للأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وحذر ابو علي من أن استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية يشجع إسرائيل على مواصلة هذا النهج الإجرامي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تقتضى مساءلة "إسرائيل" أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة.