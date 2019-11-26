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صفارات الإنذار تدوي في سديروت عقب إطلاق صواريخ من غزة

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 21:06 - 26 نوفمبر 2019
ارشيفية من الانترنت ارشيفية من الانترنت
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زعم الاعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، دوي صفارات الانذار في سديروت وغلاف غزة عقب إطلاق صواريخ من غزة.

وقال موقع جيش الاحتلال 0404 العبري، إن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه الغلاف، مشيرًا إلى أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين في سماء سديروت.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت، والحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

وتداول الاعلام العبري فيديو يظهر لحظة هروب المستوطنين إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في سديروت.

 

 

 

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