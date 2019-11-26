أبو هولي يطالب الدول المانحة بصرف التبرعات المعلن عنها

طالب أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الخميس، الدول المانحة التي قررت حجب أو تجميد مساعداتها المقدمة للأونروا بداعي انتظار نتائج التحقيقات المتعلقة بالأونروا، للإسراع في صرف التبرعات المعلن عنها، وفق مؤتمر المانحين الأخير بشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

كما طالب ابو هولي، في كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية للوكالة في الاردن، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترجمة الدعم السياسي الذي حظيت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بتقديم مساهمات مالية إضافية تمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين.

وثمن أبو هولي التدابير التي اتخذتها الـ"أونروا" من أجل تعزيز كفاءتها ومواصلة عملياتها دون انقطاع، وخطواتها التصحيحية وفق استراتيجيات جديدة لعملها.

وشدد في كلمته، على أن الإصلاحات والاجراءات التدبيرية التي تنتهجها "الاونروا" يجب أن لا تكون على حساب اللاجئين والخدمات التي يتم تقديمها.