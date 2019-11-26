بشرى سارة لأندية قطاع غزة

كشفت مصادر صحفية، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سيقدم دفعة مالية للأندية في قطاع غزة قبل نهاية العام الحالي 2019.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب أعطى موافقته لصرف المستحقات المالية خلال الأسابيع المقبلة, والتي تتضمن دفعة مالية للأندية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الدفعة المالية لحل جزء من مشاكل الأندية المالية, إذ يعاني كثير من الاندية من عدم قدرتهم على دفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية.

يشار إلى أن الكثير من الأندية أعلنت فسخ تعاقدها مع العديد من اللاعبين, بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بالمطالب المالية.