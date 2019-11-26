مرتضى منصور يتهم الغندور بعدم الظهور على قناة الزمالك بسبب الفلوس

اتهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مقدم برنامج الزمالك خالد الغندور بعدم ظهوره على قناة الزمالك بسبب طلبه الحصول على مستحقاته المالية.

وأكد مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن نجم الزمالك الأسبق خالد الغندور رفض الظهور في الحلقة الاستثنائية الأسبوع الماضي، بسبب الفلوس.

وبخصوص غياب الإعلامي احمد جمال، قال منصور، "إنّه رفض الظهور لظروف عائلية"، مضيفًا أنه عاد غاضبًا لعدم تقديمه على برنامج قناة الزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأشار مرتضى منصور، إلى أنّ هزيمة فريقه يوم أمس، أمام إنبي افسدت انطلاق قناة الزمالك.

وتَعرض الفريق الأبيض لخسارة من إنبي بهدفين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليتراجع إلى المركز الرابع من ترتيب الجدول برصيد 10 نقاط.