الجبهة الديمقراطية تستنكر مداهمة السلطة لخيمة الاعتصام في رام الله

استنكرت الجبهة الديمقراطية مداهمة القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، خيمة الاعتصام للأسر والمحررين المقظوعة رواتبهم في وسط محافظة رام الله بالضفة المحتلة.

وادان الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتداء الاجهزة الامنية الفلسطينية، على خيمة الاسرى، وهدمها ومصادرة ادواتهم والاعتداء على المعتصمين والمضربين على الطعام، بشكل وحشي.

وقالت الناطق، "إنّ الاعتداء على خيمة الاعتصام يُعد انتهاكًا للحريات العامة والحقوق الاساسية التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني"، مضيفًا أنه تعدي على حقوق الاسرى المعتصمين.

وطالبت الجبهة الديمقراطية من السلطة إعادة المواد المصادرة وعدم التعرض للأسرى المعتصمين المقطوعة رواتبهم خلافا للقانون.

ودعت إلى عقد اجتماع بين السلطة والاسرى المعتصمين والاستماع لمطالبهم تمهيدًا لحلها.

يُشار إلى أن الاسرى المقطوعة رواتبهم بشكل غير أخلاقي وإنساني وقانوني من قبل السلطة الفلسطينية، نظموا خيمة اعتصام وسط محافظة رام الله، للمطالبة في إعادة رواتب قوت عائلاتهم واطفالهم.