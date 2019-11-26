حقيقة وفاة الفنان السوري يحيى بيازي

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة الفنان السوري يحيى بيازي، دون الكشف عن تفاصيل حول ماهية الوفاة، وما مدى صحتها، خاصة مع تكتم المصادر المقربة.

وفي وقت سابق، شارك الممثل السوري ​يحيى بيازي​ في الجزء العاشر من مسلسل "​باب الحارة​"، من تأليف ​مروان قاووق​ وإخراج ​محمد زهير رجب​، حيث يطل بكاركتر جديد لم يسبق أن قدمه سابقاً.

وقال بيازي إنه يؤدي شخصية "أبو نحلة"، وهو من أهالي حارتي "الضبع" و"أبو النار" الذين هُجّروا من بيوتهم بسبب القصف الفرنسي، فيغادر إلى "حارة الصالحية".

ويستقر بيازي في الحارة برفقة زوجته التي تكبره عمراً، بعدما منحه أهل الحارة منزلاً ليسكن فيه، ومحلاً يبيع فيه الفلافل، الأكلة الشامية الشعبية المعروفة.

وظهر بيازي خلال شهر رمضان بخمسة أعمال هي "عطر الشام 4" و"شوارع الشام العتيقة" و"عن الهوى والجوى" و"ممالك النار" و"​بقعة ضوء​ 14" إضافة إلى "باب الحارة 10".

يشار إلى أن يحيى بيازي يعتبر من الفنانين الشباب الذين أبدعوا في أدوارهم بجميع المسلسلات السورية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، والتي لاقت إعجابا واسعا لدى الجمهور.