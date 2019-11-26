الاوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم

دعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع محافظات القطاع بعد تأخر نزول المطر.

وأوضح مدير عام الوعظ والإرشاد د. وليد عويضة أن الوزارة قررت الدعوة لإقامة الصلاة في جميع محافظات قطاع غزة يوم الخميس القادم 28/11 الساعة العاشرة صباحاً.

وذكر عويضة أن الصلاة ستقام بشكل مركزي في مدينة غزة بجوار مسجد حسن البنا بحي الزيتون، حيث يؤُم المصلين فضيلة الدكتور سلمان الداية.

وأضاف: "كما ستقام الصلاة في محافظة الشمال في ساحة مسجد الخلفاء، وفي الوسطى في ساحة سوق النصيرات، وفي محافظة خانيونس في مدرسة الحاج محمد النجار، وفي رفح بجوار مديرية أوقاف رفح".